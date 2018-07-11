В Липецке автомобиль перевернулся у остановки с людьми

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Вчера в Липецке произошел ужасный инцидент на дороге. Машина перевернулась у остановки с людьми.

10 июля вечером жители Липецка стали свидетелями автомобильной катастрофы. Легковой автомобиль ехал на очень высокой скорости, и водитель, не справившись с управлением, заехал на тротуар. При этом автомобиль перевернулся с ног на голову. В автомобиле были люди. Никто из свидетелей происшествия не пострадал.

ДТП произошло около остановки «Магазин Прогресс». На место происшествия сразу же приехали сотрудники ГИБДД. О пострадавших ничего неизвестно, но скорая присутствовала на месте аварии. О причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники правоохранительных органов.