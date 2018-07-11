СМИ: Госдума планирует изменить порядок регистрации новых авто

Сегодня, 09:05

Госдума РФ собирается в ближайшем будущем пересмотреть порядок регистрации нового транспорта и принять соответствующий закон. Согласно нововведению, покупателям авто не придётся самим ставить его на учёт, это обяжут делать дилеров.

Комитет Государственной Думы по транспорту порекомендовал принять законопроект, который изменит процесс постановки автомобилей на учёт. Напомним, проект начали подготавливать ещё в 2011 году, а его первое чтение прошло ещё пять лет назад, затем проект решили доработать.

Поправки позволят облегчить для клиентов регистрацию новых машин, теперь в ГИБДД придётся ездить дилерам. При этом автосалоны смогут пройти проверки и стать «специализированной организацией». Аккредитованные автодилеры получат возможность самим изготавливать регистрационные знаки и передавать весь набор документов покупателю вместе с ключами. Правда, за подобную услугу придётся платить.

Кроме того, будут разделены понятия регистрационного знака и госномера. Первый термин обозначает металлическую пластину с символами, а второй сочетание букв и цифр. Знаки новоиспечённые автовладельцы смогут получить в дилерском центре, однако сами номера в Госавтоинспекции.