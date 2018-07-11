Новое поколение кроссовера KIA Soul засняли на видео на тестах

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На дорогах США в объективы фотошпионов попал закамуфлированный кроссовер Kia Soul следующей генерации. Видео с тестов нового автомобиля появилось на YouTube.

«Паркетник» Kia Soul сохранил характерный силуэт, при этом модель обзавелась новой оптикой. Под светодиодными ДХО разместились круглые фонари, а ещё ниже – «противотуманки». Задние фары «заползли» на дверь багажника.

Ожидается, что новый Soul разделит платформу с Hyundai Kona. Таким образом, у новинки Kia наконец может появиться полноприводная модификация. Кроме того, модель может унаследовать новые моторы от того же Kona.

В частности, Kia Soul получит 2,0-литровый атмосферный агрегат MPI мощностью в 149 лошадиных сил и 1,6-литровую 177-сильную «турбочетвёрку» T-GDI. В первом случае предусмотрена 6-скоростная механическая трансмиссия, а во втором – преселективный «робот» на семь передач.

Новинка будет доступна и с полностью электрической установкой с отдачей в 135 «лошадок». Электрокар предложат и в более мощном 204-сильном варианте. Пока представители Kia не раскрывают сроки презентации нового Soul. Ожидается, что новинка дебютирует в Южной Корее этой осенью, а её продажи начнутся в следующем году.