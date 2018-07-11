Воронежцы оценили Opel с огромным самодельным багажником на крыше

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Иномарка с ивановскими номерами была замечена в столице Черноземья. Воронежцы оценили креативность водителя.

Накануне в Воронеже был замечен необычный Opel с самодельным багажником на крыше. Он поразил автомобилистов своими внушительными размерами – он выглядел как половина малолитражки.

Судя по номерам, водитель машины приехал из Ивановской области. Горожане предположили, что с таким огромным багажником автомобилист направляется на юг в отпуск.

В соцсетях начали хвалить изобретение ивановского водителя: «Огромное уважение автору этого чуда», «Руки настроены в правильном направлении, почему бы не воспользоваться этой способностью». Также некоторые пользователи начали интересоваться, оштрафуют ли водителя малолитражки за такой багажник.