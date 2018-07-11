Skoda Kodiaq RS получит 240-сильный дизельный мотор

Сегодня, 06:00

Высокопроизводительный кроссовер Skoda Kodiaq RS находится в разработке, и накануне появились новые подробности вседорожника, касающиеся его силовой составляющей, а также презентации.

Местом дебюта для кроссовера Skoda Kodiaq RS должен стать автосалон в Париже в октябре текущего года. По словам инсайдеров, разработка машины идет полным ходом, и чехи собираются установить на вседорожник турбодизельный агрегат 2.0, производительность которого составляет 240 л.с. Такой же двигатель используется в «подогретом» Volkswagen Tiguan. Полный привод для «заряженного» Kodiaq станет стандартным.

Кроссовер Skoda Kodiaq RS будет оснащен эффективным аэродинамическим обвесом, новыми колесными дисками, а салон транспортного средства получит акценты, подчеркивающие его спортивный нрав. Машину также оборудуют адаптивной подвеской, тормозами с повышенной эффективностью, а также наделят особыми настройками роботизированной коробки передач.

Недавно кроссовер отличился на Нюрбургринге, пройдя Северную петлю с рекордным результатом среди семиместных вседорожников. Автомобилем пилотировала немецкая гонщица Сабина Шмитц.