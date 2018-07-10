В России предлают ввести штраф за недолив топлива на АЗС

Сегодня, 21:00

В правительство РФ поступило предложение ввести штраф за недолив горючего на заправках. Об этом журналистам заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Господин Абрамов напомнил, что на сегодняшний день в России предусмотрены штрафы лишь за некачественное топливо. Он отметил, что за нынешний гож за это оштрафовали порядка 50 автозаправочных станций на общую сумму в 28 000 000 рублей. При этом продолжает рассмотрение ещё 10 подобных дел.

Уточняется, что больше всех пришлось заплатить трём АЗС Shell 6 000 000 рублей. В среднем штраф для одной недобросовестной заправки составил 850 000 рублей. Напомним, что нарушитель платит в качестве штрафа 1% от суммарной годовой выручки, однако не менее 1 500 000 рублей. При повторном нарушении взимается уже 3%, но не менее 2 000 000 рублей.

Алексей Абрамов заявил, что помимо оборотных штрафов за низкое качество бензина и дизтоплива в перспективе заправки могут начать наказывать рублём и за недолив топлива. Соответствующее предложение было направлено на рассмотрение.

Отметим, что это довольно масштабная проблема для РФ. Согласно данным Федерации автовладельцев России, на 76% автозаправочных станций в стране недоливают горючее.