Утвержден новый цвет служебных автомобилей полиции и Росгвардии

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Российские автомобили полиции и Росгвардии получили новую цветовую палитру. В скором времени в РФ будут использоваться машины с серо-синей «ливреей».

Новая цветовая палитра для полицейского транспорта и машин Росгвардии внесена в соответствующее постановление правительства, которое накануне было опубликовано на портале правовой информации.

На основании нового документа в России разрешается использование не только белых, а и серых машин для полиции и наркоконтроля. Автомобили Росгвардии получили бело-синюю «ливрею».

Транспорт для ДПС и ГИБДД в России скорее всего останется белым с синими полосами. Серо-синюю палитру введут для автомобилей патрульно-постовой службы. Примечательно, что использование серо-синих машин в силовых структурах уже некоторое время практикуется в Москве.