Японцы превратили пикап Nissan Titan в дом для серферов

Сегодня, 05:00

Японский автопроизводитель Nissan показал эксклюзивный пикап Titan, ориентированный на любителей пляжного отдыха, рыбаки и серфинга. Машину практически превратили в передвижной дом за счёт множества удобных приспособлений.

Японские специалисты взяли за основу для нового Nissan Titan Surfcamp одноимённый дизельный пикап в исполнении Midnight Edition Crew Cab. Такой автомобиль способен вместить до пяти человек, а под капотом скрывается 310-сильный мотор V8 Cummins объёмом 5,0 л.

Среди других доработок стоит отметить внедорожные шины Nitto и подвеску ICON. Внешний вид новинки выдержан в ретро-стилистике, дизайнеры вдохновлялись Datsun Bluebird Wagon 1971 года и Nissan Patrol 1967 года.

У Nissan Titan Surfcamp предусмотрены передний бампер, в котором есть держатели удочек, багажник на крыше и складной тент. Над грузовой платформой можно разместить целую палатку с лестницей. В автомобиле также установили душ и холодильник.

Напомним, это не первая «приключенческая» спецверсия в арсенале Nissan. Ранее компания создала вариант Armada для экстремального зимнего внедорожья и пикап Titan для поклонников кемпинга.