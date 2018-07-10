В Москве до конца 2021 года построят 380 км дорог

Сегодня, 17:45

Московское правительство планирует строительство новых дорог. Кроме того, в самом мегаполисе и в столичном регионе появятся новые мосты, эстакады и тоннели.

Столичный Стройкомплекс, ссылаясь на данные, озвученные заместителем мэра Москвы, проинформировал, что в городе и по Московской области до конца 2021 года будет построено порядка 380 км дорог.

В пресс-релизе Стройкомплекса говорится, что в Москве и Московской области появится около 100 новых тоннелей, мостов и эстакад. Заместитель мэра столицы заявил, что дорожное строительство является одним из драйверов развития территорий города и важным элементом транспортного узла мегаполиса. По словам чиновника, район, в который ведет новая дорога, привлекаются инвестиции и развитие инфраструктуры, а также строительство жилья.

С 2011 года реконструкцию в Москве претерпели почти 700 км дорог. Это 16% от всей дорожной сети, которая сейчас эксплуатируется в столице. Также в городе запущено 199 разнообразных транспортных сооружений и столько же пешеходных переходов. Реконструкция была проведена на 14 транспортных развязках на МКАД и 9 вылетных магистралях.