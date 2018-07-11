В РФ выросли ценники кроссовера Lexus NX

Сегодня, 04:00

В текущем месяце компания Lexus подняла цены на свои премиальные кроссоверы NX200, NX300 и гибридную версию NX300. Подорожание колеблется от 51 000 до 74 000 рублей. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра «АВТОСТАТ» после исследования российского рынка.

Меньше всего прибавил в цене Lexus NX200, который в начальной комплектации Comfort получил ценник в 2 308 000 рублей. В «топовом» исполнении Luxury Safety AWD автомобиль доступен за 2 926 000 рублей. Под капотом машины устанавливается 150-сильный двигатель объёмом 2,0 л, в паре с которым трудится роботизированная трансмиссия.

Полноприводный Lexus NX300 стал дороже на 56 000 рублей. В «базе» стоимость модели выросла до 2 715 000 рублей, а в самом дорогом варианте – 3 436 000 рублей. Этот автомобиль получил под капот 2,0-литровый двигатель мощностью в 238 лошадиных сил, который сочетается с «автоматом».

Наконец, цены на гибридный Lexus NX300 выросли сильнее всего – на 74 000 рублей. Теперь такой кроссовер можно купить в России за 2 947 000-3 752 000 рублей. В паре с гибридной установкой предусмотрен «робот». Ранее агентство «АВТОСТАТ» подсчитало, что за первые шесть месяцев 2018 года россияне купили 11 507 авто Lexus, что на 9% больше, чем годом ранее.