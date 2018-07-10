Злостный нарушитель ПДД задолжал 69 000 рублей по 76 штрафам

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Житель города Хвалынск в Саратовской области накопил неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму в 69 000 рублей. К настоящему моменту мужчина оплатил все 76 штрафов, чтобы получить возможность продать свою машину.

Сегодня, 10 июля, в пресс-центре УФССП по Саратовской области рассказали, что злостный нарушитель правил дорожного движения попытался продать свой автомобиль. Однако из-за накопившихся штрафов, которые он не спешил оплачивать, мужчине не удалось это сделать.

В связи с тем, что у саратовца насчитывалось 76 штрафов на общую сумму в 69 000 рублей, судебные приставы арестовали его банковский счёт. Кроме того, мужчина лишился возможности производить регистрационные действия в отношении своего транспорта.

Так, из-за того, что житель Хвалынска захотел продать своё авто, ему пришлось оплатить все штрафы, после чего запрет на реализацию транспортного средства был снят.