На систематизацию таксистов в Прикамье потратят 12 млн рублей

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Власти Пермского края решили бороться с таксистами-нелегалами с помощью современных технологий. Для этого в скором времени в Прикамье появится единый реестр такси.

Краевой Минтранс с помощью аукциона ищет подрядчика для создания единого реестра такси в Прикамье. Автоматизированная информационная система «Таксомотор Пермского края» имеет бюджет в 12,1 млн рублей. Эти деньги будут направлены на разработку АИС, которая должна быть завершена до 31 марта 2019 года.

АИС «Таксомотор Пермского края» позволит автоматизировать процесс оформления и выдачи разрешений таксистам Прикамья на перевозку пассажиров и багажа. Также система создана для удобной подачи жалоб клиентами на таксистов, а также для проверки разрешающих документов водителей.

Власти Прикамья также рассчитывают, что АИС сделает борьбу с таксистами-нелегалами более эффективной. Кроме того, сотрудники ГИБДД смогут с помощью системы осуществлять проверку разрешающих документов у таксистов. Также АИС станет базой для хранения данных о неоплаченных штрафах и количестве дорожных аварий, в которые попала та или иная машина. Эта информация тоже будет доступна работникам Госавтоинспекции.