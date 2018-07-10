В Воронеже появились очередные автомобильные вандалы

Сегодня, 15:46

Житель Воронежа предупредил земляков о том, что в Северном микрорайоне орудуют вандалы, отрывающие у автомобилей зеркала. Свои слова он подтвердил несколькими фотографиями пострадавшей машины.

Некоторые комментаторы предположили, что автовладелец перегородил кому-то путь, либо припарковался так, что прижал чужую машину, и поэтому ему решили отомстить. Однако автовладелец уверил, что его автомобиль «покарали» ни за что, поскольку он оставил его на привычном месте на парковке.

Воронежцы также вспомнили в комментариях о подростке, прыгавшем ночью по оставленным на стоянке автомобилям, а также молодых людях, которые стреляли по машинам и камерам уличного видеонаблюдения в Коминтерновском районе.