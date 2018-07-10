Первый индийский гиперкар Vazirani Shul дебютирует в Гудвуде

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Индийцы ранее никогда не делали гиперкары, и в этой нише в Стране пряностей первооткрывателем вызвалась стать компания Vazirani Automotive из Мумбаи. Она привезет на Фестиваль скорости в Гудвуде экстремальный автомобиль под названием Shul. В интернете уже есть тизерное видео с этой машиной.

Vazirani Shul станет первым индийским гиперкаром, который будет приводиться в движение электрической силовой установкой с микротурбогенератором. Автомобиль предстанет перед общественностью на Фестивале скорости в Гудвуде. Мероприятие стартует 12 июля, а завершится 15 июля. Основателем компании Vazirani Shul является бывший дизайнер компаний Rolls-Royce, Jaguar и Land Rover. Машина создавалась при участии Кадзунори Ямаути, благодаря которому игровой мир получил симулятор Gran Turismo.

Накануне в интернете появился тизерный видеоролик с гиперкаром Vazirani Shul, в котором частично раскрыта внешняя составляющая транспортного средства. В экстерьере автомобиля можно заметить агрессивные дизайнерские решения в духе Koenigsegg и Hennessey. Кроме того, в кадре можно заметить кузовные панели машины из углеродного волокна.

Ранее микротурбогенератор использовала китайская фирма Techrules. Она внедрила его в суперкар Ren и в его трековый вариант RS. Самая мощная версия машины оснащается шестью электродвигателями с аккумуляторами на 32 кВТ-ч и двумя нагнетателями на дизельном топливе. Установка выдает мощность в 1 305 л.с. и 2 340 Нм.