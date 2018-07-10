Новые автобусы закупили для школ Приморья

Сегодня, 14:06

Андрей Тарасенко, губернатор Приморского края, поручил местным инвесторам обеспечить сёла региона новыми автобусами для школ. Уже в сентябре дети смогут добиться на учёбу в комфортном транспорте.

Четыре школьных автобуса вместимостью до 35 пассажиров получили школа им. Крушанова в населённом пункте Михайловка и школу Каменушка Уссурийского ГО. Кроме того, новый автобус передали спортивному учебному заведению «Патриот», которое расположено в посёлке Кировский. Такой информацией поделились в департаменте образования и науки Приморья.

Отмечаются, что в новых машинах установлена система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», при этом они полностью соответствуют требованиям ГОСТа. Спонсорами покупки новых транспортных средств для школ стали ГК «Русагро» и предприятия «Транснефти». На закупку автобусов было затрачено около 19 млн рублей.

Ранее детей приходилось забирать в два-три захода, из-за чего откладывалось начало урока.Таким образом, образование стало доступнее для всех учеников вне зависимости от их места жительства: в отдалённой деревне или большом городе Приморья.