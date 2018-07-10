«АвтоВАЗ» рассекретил новую LADA Vesta Sport

Сегодня, 13:14

Компания «АвтоВАЗ» презентовала спортивную версию LADA Vesta, которая отличается перенастроенной платформой и «посвежевшей» внешностью. Кроме того, автомобиль получил форсированный двигатель.

В конструкции LADA Vesta Sport применили 205 новых деталей и узлов. Модель обзавелась пересмотренной подвеской с увеличенными стойками и задними амортизаторами, за счёт которых клиренс сократился до 162 мм. Помимо этого, новинка может похвастаться более эффективными тормозами.

Внешне спортивный седан можно узнать по новому переднему бамперу с нижним спойлером и крыльям иной формы. Под капотом LADA Vesta Sport разместился 1,8-литровый двигатель с иными распредвалами с пересмотренным профилем, доработанной топливной системой, перенастроенной системой регулировки газораспределения. Кроме того, модернизации подверглись системы выпуска и впуска.

Мощность двигателя выросла со 122 до 145 лошадиных сил при крутящем моменте в 187 Нм. Теперь седан тратит на ускорение до 100 км/ч с места 9,6 с, а его предельная скорость достигает 198 км/ч.

Помимо этого, LADA Vesta Sport оснащается перенастроенной системой динамической стабилизации, а ESC появилась возможность полностью отключить. Сроки старта продажи и цены на новинку станут известны позднее.