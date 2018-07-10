В Тюмени водитель Great Wall врезался в грузовик

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Вчера в Тюмени произошла автомобильная авария. В результате ДТП один мужчина получил травмы.

Авария произошла на улице Т. Чаркова. По словам свидетелей, водитель Great Wall выехал на встречную полосу, предположительно, он просто не смог справиться с управлением. Сразу после выезда на встречную полосу, произошло столкновения Great Wall с грузовиком.

В результате ДТП травмы получил только водитель легковушки. Но все же не очень сильно, его автомобиль получил более серьезные повреждения, чем его владелец. Очевидцы были сильно удивлены, ведь передняя часть автомобиля полностью разрушена, а мужчина отделался только ушибом грудной клетки и небольшим сотрясением.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции и расследуют причины происшествия.