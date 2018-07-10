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Загадочные дымчатые фигуры бродили среди машин и попали на камеру.

На видеохостинге YouTube появилось видео с камеры наблюдения на парковке одного из жилых комплексов. На кадрах можно увидеть двух предполагаемых призраков, разгуливающих возле автомобилей. Светящийся силуэт женщины без головы спокойно шагает по парковке, как вдруг из-за одной из машин вылетает непонятная дымчатая фигура. Она передвигается по парковке, а затем так же бесследно исчезает.

Аномалия не осталась без внимания исследователей сверхъестественных явлений. Сеть шокировало видео с прогулкой призраков на парковке. Предполагается, что на видео запечатлен фантом. Загадочный ролик вызвал множество вопросов у пользователей сети, которые начали обсуждение в комментариях. Некоторые поверили, что на видео попало настоящее приведение.

Другие уверяли, что светящийся силуэт женщины – на самом деле человек, а выглядит она так из-за черно-белого видео. При этом они не отрицали, что второй силуэт больше походит на фантом. Были предположения и на счет хрономиража – явления заблудившихся во времени иллюзий. Возможно, парковка построена в аномальной зоне. Также некоторые комментаторы предположили, что загадочная фигура на видео – всего лишь эффект, оставшийся от предыдущей записи.

Отметим, что в сети часто появляются фото и видео с загадочными фигурами. Так, недавно была опубликована подборка снимков с призраками, которые были засняты на месте серьезных ДТП.