Суд обязал Volkswagen выплатить 10 млрд долларов автовладельцам, которых коснулся «дизельный скандал»

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В понедельник, 10 июня апелляционный суд Америки вынес решение по громкому делу, в котором замешана автокомпания Volkswagen. Был вынесен окончательный приговор, пересматривать дело не будут.

В результате дизельного скандала, связанного с автомобилями Volkswagen и Audi, автокомпанию заставляют выплатить 10 миллиардов долларов всем автовладельцам, которых коснулась эта проблема. Скандал возник на почве того, что производитель намеренно занижал показатели выбросы вредных веществ в атмосферу.

Узнав обо всем этом, правительство принудило Volkswagen отозвать автомобили Volkswagen и Audi, выпущенные в период с 2009 по 2015 гг. Их оказалось немало – 482 тысячи. Компания договаривалась с автовладельцами о выкупе этих автомобилей, а также выплате им компенсаций.

Суд заявил, что вынесенное им решение удовлетворяет обе стороны процесса и является наиболее подходящим в данной ситуации, никакого сговора или мошенничества во время процесса не наблюдалось.

Аналогичная проблема разворачивается и в Германии. Там отечественная компания Daimler обязана отозвать 774 тысячи автомобилей Mercedes, но уже не только в Германии, а по всей Европе.