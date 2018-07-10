Московский каршеринг BelkaCar появится в Сочи

Сегодня, 12:23

Компания BelkaCar, которая некоторое время являлась оператором каршеринга №1 в Москве, расширяет свою географию. Ее услуги теперь будут предоставляться в Сочи.

BelkaCar ранее никогда не выходила за пределы московского рынка. Поэтому Сочи станет первым городом для компании после столицы. Известно, что изначально сочинцам будет предлагаться сервис BelkaBlack, предполагающий поминутную аренду премиального транспорта. Уточним, что пока оператор для этого применяет только машины от Mercedes-Beanz. Минута их аренды стоит от 14 рублей.

Запуск BelkaCar в Краснодарском крае запланирован на 12 июля. Сервис будет доступен в Большом Сочи, Красной Поляне и на курорте «Роза Хутор».

BelkaCar расширяет свою географию на фоне сильной конкуренции в российской столице. В то же время, Сочи считается гибким рынком. Кроме того, в городе-курорте отдыхает много жителей Москвы, которые хорошо знакомы с BelkaCar.

Оператор каршеринга YouDrive также считает Сочи перспективным рынком, как и Санкт-Петербург. При этом в Сочи каршеринг может быть весьма популярным, так как здесь отдыхает очень много москвичей, которые уже привыкли к сервису поминутной аренды транспорта. При этом эксперты рекомендуют помнить, что Сочи является сезонным рынком, который после лета существенно падает.

Напомним, в марте компания BelkaCar отличилась крупнейшим автопарком с долей в 31,5% среди всех московских операторов каршеринга, в первую очередь обогнав «Делимобиль». Теперь же последняя фирма снова стала на первое место.