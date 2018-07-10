Холманских назначен председателем совета директоров «Уралвагонзавода»

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Бывший полномочный представитель главы государства в УФО Игорь Холманских возглавит совет директоров Уралвагонзавода. Такую информацию подтвердили в пресс-службе предприятия.

По словам Холманского получение новой должности не стало для него неожиданностью. Он добавил, что Уралвагонзавод для него «ближе всего». Близкий к предприятию источник отмечает, что экс-полпред президента в корпорации возьмёт на себя обязательства по работе с социальными проектами.

Напомним, 26 июня Владимир Путин подписал указ о снятии с должности полномочного представителя президента Игоря Холманских. Добавим, что некогда экс-полпред работал на Уралвагонзаводе начальником цеха. В политику он пришёл в ходе предвыборной кампании 2012 года.

Уралвагонзавод специализируется на разработке и выпуске железнодорожных вагонов, военных и дорожно-строительных машин. Корпорация представлена научно-исследовательскими институтами, производственными предприятиями и конструкторскими бюро. Головное здание завода находится в Нижнем Тагиле.