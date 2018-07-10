Nissan выпустит новый бюджетный кроссовер под брендом Venucia

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Японская компания Nissan, совместно с китайской Dongfeng, работают над новым бюджетным кроссовером. Субкомпактный паркетник выйдет на рынок под брендом Venucia.

Первым рынком для нового кроссовера Nissan станет Китай. В КНР продажи новинки под брендом Venucia стартуют в четвертом квартале нынешнего года. Ожидается, что автомобиль спроектируют на той же платформе, на которой построены модели Juke и Kicks.

Пока нет подробностей нового субкомпактного кроссовера от Nissan и Dongfeng, однако фотошпионы показали снимки с тестовым прототипом транспортного средства. Можно заметить, что автомобиль напоминает модели Venucia T70 и T90. Обе машины созданы по образу кроссоверов Nissan Qashqai и Murano предыдущих поколений.

Инсайдеры полагают, что силовую линейку маленького кроссовера Venucia представит мотор 1.5, работающий на бензине. Его производительность составит 124 л.с. Таким же агрегатом оснащается паркетник Kicks. Для двигателя предусмотрена шестиступенчатая МКПП или бесступенчатый вариатор. Автомобиль будет продаваться только в переднеприводном исполнении. Выйдет ли новинка за пределы Китая, неизвестно.