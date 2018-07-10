Яйцо без трещин и два петуха: Мужчина меняет новое авто на «самую глупую вещь в мире»

Сегодня, 11:30

Если у вас есть, например, мешок с волосами или две фотографии куклы Майкла Джексона, вы можете обменять эти вещи на новенький автомобиль.

Мужчина из Северного Уэльса, который отдал свой Ford Mondeo женщине в обмен на банку жира, начинает новый этап конкурса. Все, что нужно сделать пожелавшим поучаствовать в нем – предложить в обмен на машину «самую глупую вещь в мире». Лестер Хьюз из Пуллхели начал свой социальный эксперимент 18 месяцев назад.

Мужчина меняет новое авто на абсурдные ненужные вещи. Он призывает людей хорошенько покопаться в своих гаражах и на чердаках чтобы отыскать самые курьезные предметы и иметь возможность получить в обмен на них машину. На минувшем этапе конкурса женщина по имени Мифанви Моррис выиграла в конкурсе, предложив взамен на Ford Mondeo банку обычного кулинарного жира.

В настоящее время Лестер Хьюз ищет новых владельцев своему авто. Есть небольшое условие для участия в конкуре: победитель должен забрать свой приз в Пуллхели и сфотографироваться с машиной в рамках проекта. Заявки принимаются с 7 по 31 июля, а победителя объявят на первой неделе августа.

Тем временем вспомним, какие абсурдные вещи попали в финал на прошлом этапе конкурса: яйцо без трещин, два петуха, пустая коробка конфет Elizabeth Shaw, монетка 5 пенсов 2015 года, раковина, аквариум с четырьмя рыбками, два билета на автобус, пара старых носков, старые трусы, рубашка с логотипом BBC, кусок новой медной трубы, пакет с замороженным человеческим грудным молоком, крысоловка, две фотографии куклы Майкла Джексона, мешок с волосами, человеческий зуб и мешок с фекалиями ежа.