Mercedes-Benz S500 в версии G500 4x4 сделал российский умелец

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Одному из российских умельцев пришло в голову создать гибрид из Mercedes-Benz S500 и ГАЗ-66. Новый седан-внедорожник сумел всех впечатлить.

Над созданием необыкновенного гибрида изобретатель трудился около трех лет. За основу новой установки был взят 28-летний седан Mercedes-Benz S500 и отечественный военный грузовик ГАЗ-66. Выглядит вся эта конструкция довольно странно: седан на шасси грузовика.

В техническом оснащении практически все осталось от Mercedes: 0,5-литровый двигатель с восьмью ступенями, его мощность достигает 320 лошадиных сил.

Чтобы добавить свою изюминку, создатель поставил стальные листы для защиты на крылья, бампер и сбоку автомобиля. Стоимость такого преобразования двух автомобилей в один не известна.

На одном из YouTube-каналов появилось видео, на котором виден седан-внедорожник в действии. Этот автомобиль способен пройти абсолютно любые преграды.