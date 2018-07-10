Воронежцы высмеяли программу озеленения асфальтных дыр

Сегодня, 11:25

Жители Воронежа стали свидетелями дерева, торчащего посреди дороги на одной из улиц города. Один из автомобилистов запечатлел казус на видео.

Накануне на «Дорожный контроль» в социальной сети Instagram появилось видео, снятое жителем Воронежа из салона автомобиля. В кадре можно увидеть дерево, торчащее посреди дороги.

Судя по всему, в дороге имелась крупная выбоина, и кто-то решил пометить ее весьма заметным способом. Примечательно то, что вместе с деревом, яму в асфальте обозначают два переносных дорожных отбойника.

Горожане по-разному отреагировали на видеоролик, но их основная масса высмеяла такой способ обозначения ям на дорогах. Пользователи интернета в шутку предположили, что мэр Воронежа внедряет новую программу по озеленению дорог города. Также воронежцы назвали дорожников «садоводами».