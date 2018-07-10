Новая дорога на Волжской набережной в Нижнем Новгороде разрушена ливнями

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Прошедшие накануне сильные дожди в Нижнем Новгороде, размыли новую дорогу на Волжской набережной. Это место ранее было благоустроено в преддверии ЧМ-2018.

Пользователи социальных сетей обсуждают ситуацию, сложившуюся на Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Здесь ливнями размыло склон у новой дороги. Горожане делятся своими фотографиями, на которых хорошо видно, как дождь разрушил дорогу.

Поясняется, что вода вымыла песок из-под дороги, из-за чего образовалась выемка. Движение транспорта на проблемном участке затруднено и небезопасно.

Волжскую набережную благоустраивало ООО «НН»СУ-620». Жители Нижнего Новгорода выступали против этих работ, однако вопреки протестам горожан, дорогу благоустроили перед ЧМ-2018.