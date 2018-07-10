Терминалы безналичной оплаты пропадают из автобусов в Воронеже

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Воронежцы обратили внимание, что из общественного транспорта стали исчезать терминалы для оплаты проезда при помощи карточки, которые пару месяцев назад начали устанавливать в городском транспорте. Власти пообещали, что к осени такая система оплаты проезда будет работать во всех автобусах Воронежа.

Один из местных жителей сообщил, что эквайринг работал лишь в одном автобусе из десяти, тогда как в остальных водители заклеивали терминалы пакетами и предлагали платить за проезд наличными. Помимо этого, снимок с пропавшим терминалом и возмущенный комментарий опубликовал в сети журналист Андрей Прах.

В пресс-службе мэрии пояснили, что пока эквайринг появился только в муниципальных автобусах, тогда как у частных компаний есть время на установку терминалов до 1 августа. Затем должна начаться тестовая эксплуатация системы, а к осени во всём воронежском транспорте можно будет расплатиться при помощи карточки.

Так, терминалы заработают приблизительно в 1 500 автобусах. Пока они имеются только в 50 троллейбусах и 200 автобусах.