Перевести автомобиль на газ теперь станет проще

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С каждым днем желающих переделать двигатель своего автомобиля с бензинового на газовый становится все больше. И это относится не только к частным автовладельцам, но и предприятиям, решившим преобразовать свои автомобили.

Причиной массового перехода на газовое топливо стал стремительный рост цен на бензин. Стоимость литра бензина уже превысила 54 рубля, и это еще не предел. Эксперты прогнозируют новый скачок цен уже осенью. А так как газовое топливо практически в два раза дешевле бензина, многие стремятся «подправить» свои автомобили как раз к осени.

Процедура переделывания автомобиля очень непростая. Особенно это касается того, что автовладельцам необходимо предоставить свой автомобиль в ГИБДД для осмотра. Но из-за огромного наплыва людей служба перестала справляться. Поэтому она решила упростить проведение этой процедуры и заявила о нововведении. Теперь водителям не обязательно пригонять автомобиль на осмотр. Теперь же достаточно отправить заявку на установку ГБО в ГИБДД по электронной почте, а затем по ней же они получать ответ, в котором сказано, разрешена или нет переделка автомобиля. В среднем процедура обойдётся в 10 000 рублей.

Уже более 1,6 миллиона автомобилей передвигается по российским дорогам на газовых двигателях.