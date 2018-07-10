Под Ростовом иномарка на скорости влетела под стоящую фуру

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В понедельник, 9 июля, на трассе «Ростов – Азов» произошло ДТП с участием грузового автомобиля МАЗ и Toyota RAV4. Водитель кроссовера чудом выжил.

Очевидцы дорожной аварии написали в социальных сетях, что фура МАЗ находилась на обочине, в то время как внедорожник Toyota RAV4 на большой скорости влетел под грузовик. Хотя удар был очень сильным, к счастью, мужчина, управлявший японской иномаркой, выжил.

«Я первым достал водителя Toyota из машины, это был для меня шок, человек реально родился в рубашке», – рассказал свидетель ДТП. Он добавил, что водитель внедорожника получил открытый перелом руки и перелом носа.

В сети также появилось видео с места происшествия, на котором хорошо видно его последствия. В пресс-службе УГИБДД МВД России по Ростовской области пока дали официальных комментариев об этом ДТП. Сотрудники ГИБДД уточняют детали происшествия.