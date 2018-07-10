Рассекречен кроссовер DS 3 Crossback, который появится в России

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Автомобильные журналисты рассекретили внешность нового компактного кроссовера DS 3 Crossback с помощью патентных изображений. Презентация машины запланирована на будущую осень. Паркетник будет продаваться в России.

Компакт-кросс DS 3 Crossback рассекретил сайт AutoWeek. Судя по визуализациям, которые он показал, автомобиль напоминает модель DS 7 Crossback. Последняя дебютировала в январе 2017 года. Невзирая на внешние сходства, интерьерами машины мало чем похожи.

Согласно инсайдерской информации, основой для кроссовера DS 3 Crossback послужила архитектура CMP концерна PSA. Она же станет базой для Peugeot 208 следующей генерации. DS 7 Crossback построен на шасси EMP2. Можно полагать, что по габаритам новый кросс будет сопоставим с Audi Q2 и MINI Countryman.

Инсайдеры также утверждают, что новый DS 3 Crossback может быть оснащен 1,2-литровым турбодвигателем линейки PureTech. Также в силовой линейке паркетника ожидается появлением дизельного агрегата 1.5 BlueHDi. Паркетник также получит полностью электрифицированную версию и, вероятно, именно в формате электрокара он впервые предстанет перед общественностью. Каким будет «зеленый» DS 3 Crossback, неизвестно.

Новый DS 3 Crossback представят в Париже в октябре. После презентации машины, производитель объявит предзаказ на нее на европейском рынке. По словам представителей концерна PSA, до российского потребителя новинка доберется в 2020 году.