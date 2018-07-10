Производить BMW iX3 решили в Китае

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Немецкая автокомпания решила наладит производство своего BMW iX3 в России. Это обусловлено высоким числом продаж автомобилей компании именно в этой стране.

Неожиданно для всех именно в Китае удалось реализовать больше всего автомобилей BMW, обогнав США и Германию, несмотря на то, что именно эти две страны являются крупнейшими авторынками в мире. Так, в 2017 году в Поднебесной было продано более 560 тысяч автомобилей.

В Китае находится совместное предприятие BMW Brilliance Automotive, на котором производится 2/3 автомобилей компании для китайского авторынка. Оно и будет отвечать за производство новинки. Но к ней она приступит сразу же после запуска обычной версии BMW X3. У компании есть 2 завода, на котором происходит сборка автомобилей, но мало кто знает, что она еще производит двигатели, в том числе и электрические.

На BMW iX3 собираются установит новейший аккумулятор мощностью в 70 кВ/Ч или 270 лошадиных сил. Полный заряд аккумулятора позволит автомобилю проехать 400 километров без подзарядки. Что же касается зарядки батареи, то всего лишь за 30 минут, заряд полностью восстановится.