Побочный эффект телепортации? Сеть шокировал застрявший в доме автомобиль

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Странные инциденты вызывают сомнения у общественности. Неужели и правда машина может въехать во второй этаж здания?

В последнее время в США участились случаи безобразных ДТП, когда машины загадочным образом оказываются наполовину застрявшими в зданиях. И хотя СМИ рассказывают, как происходят такие инциденты и что становится их причиной, многие пользователи просто не верят, что машина может оказаться на втором этаже дома после обычной аварии.

На минувшей неделе в Ньюбурге в округе Озауки (штат Висконсин, США) минивэн марки Mazda влетел в жилой дом и наполовину застрял в нем. По словам 73-летней хозяйки дома Аннет Бьенлейн, она была в душе, когда в комнату «прилетел» автомобиль, а её 78-летний муж все еще находился в постели. В итоге женщина не могла выйти из ванной, так как от удара дверь сильно искорежилась.

Водителем фургона был 35-летний Альва Ричардс из Ваубеки, Висконсин, который ежедневно употреблял наркотические вещества и каннабиноиды, чтобы контролировать приступы эпилепсии. В автомобиле полицейские нашли марихуану и мясорубку.

Однако не все поверили в такую загадочную историю. Сеть шокировал застрявший в доме автомобиль. Даже полицейские признались, что не раз видели случаи въезда машин в здания, но никогда еще автомобиль не оказывался так высоко.

Такой сомнительный случай навел конспирологов на мысль об экспериментах с перемещением вещей и людей в пространстве и времени. Они считают, что это побочный эффект телепортации, и что этот случай оказался слишком громким, чтобы скрывать его от общественности. Поэтому власти для отвлечения внимания придумали эту историю с неадекватным водителем. Тем более, что никто не видел, как автомобиль оказался на месте происшествия.

Отметим, что в начале года в Калифорнии автомобиль оказался застрявшим во втором этаже офисного здания.