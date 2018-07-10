В Москве закупят почти 800 новых автобусов до конца года

Сегодня, 09:12

Автопарки Мосгортранса и коммерческих перевозчиков города до конца года пополнят 768 новых автобусов. Соответствующей информацией поделился глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

Мосгортранс получит 571 автобус, а коммерческие перевозчики ещё 197 транспортных средств. Последние будут курсировать по 29 новым маршрутам. Новый транспорт будет отвечать экологическим стандартам Евро-5 и порадует высоким уровнем комфорта. В список оснащения автобусов войдут климатическая система, навигатор, медиа-дисплеи, система видеонаблюдения, разъёмы для зарядки смартфонов.

Помимо этого, у низкопольных транспортных средств будут предусмотрены пандусы для маломобильных людей и крепления для инвалидных колясок. Ранее Минтранс предложил запретить эксплуатацию общественного транспорта старше 10 лет.

Кроме того, все городские автобусы, трамваи, маршрутки и троллейбусы планируется в обязательном порядке оснащать обогревателями и кондиционерами, а стоимость проезда должна сохраниться на прежнем уровне.