Новый кроссовер Volkswagen Tayron уже производят в Китае

Сегодня, 09:23

На одном из китайских заводов начали производство нового кроссовера Volkswagen Tayron. Завод, на котором собирают автомобиль, принадлежит не только Volkswagen, но и FAW.

Автомобиль Advanced Mid-Size SUV, который был представлен на одном из моторшоу в Пекине, оказался прототипом новинки Volkswagen Tayron. Автомобиль, который выпускается для рынка Поднебесной, в модельном ряду Volkswagen занимает место между Volkswagen Tiguan L и Teramont.

Volkswagen Tayron будет ездить на 2,0-литровом турбированном двигателе, мощность которого будет 186 или 220 лошадиных сил. Автомобиль оснащен полным приводом. Может запускаться «с кнопки».

Также на Volkswagen Tayron установили легкосплавные колесные диски на 18-20 дюймов, стеклянную крышу, круиз- и климат-контроль, особое внимание привлекает стеклянная крыша.

В продажу новинка выйдет уже осенью этого года. Продажи будут осуществляться в Китае. Попадет ли этот автомобиль на авторынки других стран, не известно.