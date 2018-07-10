В США стартуют продажи купе BMW 8 Series стоимостью почти 7 млн рублей

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Американские автодилеры начали принимать заказы на новое купе BMW 8-Series, однако пока доступна только «топовая» модификация – M850i. Стоимость такого автомобиля составляет 111 900 долларов (около 6 990 000 рублей).

Новое роскошное купе от баварской марки дебютировало в середине прошлого месяца в Ле-Мане. Версия BMW M850i xDrive Coupe получила под капот 4,4-литровый бензиновый мотор V8, способный развивать 530 лошадиных сил. Двигатель сочетается со спортивной автоматической трансмиссией Steptronic Sport. На разгон до 100 км/ч с места автомобилю нужно 3,6 секунды, максимальную скорость по традиции ограничили на 250 км/ч.

Список оснащения модели включает в себя светодиодную оптику LaserLight, спортивные кресла с кожаной отделкой, адаптивную подвеску, цифровую приборную панель с 12,3-дюймовым экраном, стереосистему Harman Kardon с 16 динамиками, мультимедийный центр с 10,25-дюймовым тачскрином и т. д.

За доплату покупателям BMW 8-Series предлагаются пакет карбоновых деталей, в который вошли крыша, задний спойлер и многое другое, стеклянную отделку селектора КПП, кнопки запуска/остановки, контроллера iDrive. Кроме того, доступна 1 400-ваттная аудиосистема Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound.