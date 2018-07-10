Нелегальный техосмотр станет уголовным преступлением

Сегодня, 07:35

Министерство экономического развития России предложило ужесточить меры наказания тем водителям, которые ездят без технического осмотра. Несладко придется и тем, у кто прошел нелегальный осмотр.

Если раньше автомобилисты, не проходившие техосмотр, платили штраф в размере 500-800 рублей, то сейчас наказание увеличили до 2 тысяч рублей. Раньше такие ужесточения касались только такси, учебных автомобилей, большегрузов и техники спецслужб. Теперь же это относится абсолютно ко всем автомобилистам, а речь будет идти об уголовной ответственности, предусмотренной поправками в УК РФ и КоАП.

Еще хуже придется тем, кто все же не проходит техосмотр, а делает поддельные документы без участия Российского союза автомобилистов. В таких случаях, исполнителю грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. Если же в этом деле замешана группа лиц или же получен большой доход за выдачу таких документов, им грозит срок лишения свободы до пяти лет по Уголовному кодексу РФ. Если выданы документы о пройденном ТО на неисправный автомобиль, владельцу придется заплатить штраф в размере от 5 000 до 10 000 рублей.

Несмотря на все ужесточенные меры, было высказано предположение, что они могут оказаться неэффективными.