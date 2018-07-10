"АвтоВАЗ" продолжит выпускать обновлённую LADA Priora до конца 2019 года

Сегодня, 07:30

Компания «АвтоВАЗ» доработала седан LADA Priora и получила ОТТП на модель, действие которого завершится в конце 2019 года. Ранее ожидалось, что этот автомобиль снимут с производства ещё текущим летом.

Седана LADA Priora обзавёлся модернизированными двигателями, которые способны работать как на 95-м бензине, так и на АИ-92. Речь идёт о 1,6-литровых моторах с отдачей в 87 и 106 лошадиных сил, оснащённых новыми форсунками Continental и Delphi.

Кроме того, несмотря на ряд сообщений автомобильных СМИ о том, что выпуск LADA Priora прекратится уже летом текущего года, сертификацию модели продлили до 6 декабря будущего года.

Помимо этого, в те же сроки конвейер должны покинуть Granta и Kalina, а на смену им придут рестайлинговые версии. Новинки будут отличаться более современным дизайном в X-стилистике, который применялся на LADA Vesta и X-Ray.

Напомним, по итогам первого полугодия продажи компании «АвтоВАЗ» за рубежом выросли на 64% и достигли 16 592 единиц. В июне иностранцы приобрели 3 508 автомобилей марки LADA, что на 34% лучше прошлогоднего показателя.