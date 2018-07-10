Hyundai Creta Limited Edition добрался до дилеров

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Для России разработана спецверсия кроссовера Hyundai Creta, получившая название Limited Edition. Об этом проинформировали в отечественном офисе южнокорейской марки. Озвучены подробности и ценник новинки.

Корейцы сообщили, что 10 июля в России начнутся продажи кроссовера Hyundai Creta Limited Edition с тиражом в 1 800 машин. Они будут, как и базовый вариант машины, оснащаться агрегатом 1.6 производительностью 123 л.с., взаимодействующим с автоматической трансмиссией.

Hyundai Creta Limited Edition оборудован как топовые версии модели. Так, машина оснащена 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, информационно-развлекательным комплексом с 7-дюймовым экраном, навигационной системой, камерой обзора на корме и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Спецверсия кроссовера особенна хромированной радиаторной решеткой, серебристыми накладками на бамперах и шильдиком с названием спецсерии.

Для Hyundai Creta Limited Edition также предусмотрены эйрбэги в количестве двух устройств, ABS, система стабилизации, ДХО, электрический усилитель руля, подогреваемые зеркала с электроприводом, кресла с тканевой обивкой, мультифункциональный руль и датчики давления в шинах.

Hyundai Creta Limited Edition стоит 1 113 900 рублей. За дополнительные 2 000 рублей можно заказать обогрев руля, а 6 000 стоит покраска кузова металлик/перламутр. Продажи спецверсии кроссовера продолжатся до 30 сентября.