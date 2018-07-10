Lifan продала таксопаркам 2 000 машин

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Китайские разработчики из компании Lifan с мая прошлого года осуществили поставки 2 000 своих авто российским службам такси. Компания сотрудничает с такими фирмами, как «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везет» и Gett Taxi.

Пресс-центр Lifan проинформировал, что с весны 2017 года автомобильные парки данных компаний получили 2 000 автомобилей бренда Lifan. В настоящее время их используют как такси в Москве, Калининграде, Волгограде, Ставрополе и других российских городах. Интересен тот факт, что наиболее популярным автомобилем на отечественном рынке таксомоторных перевозок выступает LIfan Solano.

По словам экспертов из «АВТОСТАТ», за первые два квартала 2018 года продажи LIfan в России составили 7 352 машины (+3%). В соответствии с данной информацией, Lifan получила первенство в числе поднебесных машиностроителей, которые имеются в РФ.