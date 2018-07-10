Представлен гибридный грузовик УАЗ с расходом топлива и динамикой легковушки

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Ульяновские машиностроители представили гибридную версию грузовика УАЗ «Профи». Транспортное средство показали на выставке ИННОПРОМ.

В Екатеринбурге состоялась выставка ИННОПРОМ-2018. Мероприятие стало местом дебюта грузовика УАЗ «Профи», оснащенного гибридной силовой установкой. Над созданием этого транспортного средства трудились не только ульяновские машиностроители, а и эксперты ФГУП «НАМИ».

Гибридный УАЗ «Профи» грузоподъемностью до 1,5 тонны, обзавелся пятиместной кабиной, а также фургонной надстройкой. Комбинированная силовая установка машины состоит из атмосферного ДВС 2.3 отдачей 131,6 л.с. и 214 Нм, а также электродвигателя производительностью 126,4 л.с. Последний питает 364-киловаттный аккумулятор на 14 кВт-ч. Машина оснащается шестидиапазонной АКПП.

На разгон до 100 км/ч гибридному УАЗ «Профи» требуется 10,7 с. Машина требует на 100 км пути 7,6 л горючего. Аналогичные параметры имеет обычная легковушка. Для новинки предусмотрены электрический, бензиновый и комбинированный режимы движения. Активация последнего происходит, когда автомобиль разгоняется до 50 км/ч. Электрический запас хода машины составляет 74 км. В общем грузовик может проехать до 855 км.

Пока нет речи о появлении гибридного УАЗ «Профи» на рынке. При этом, специалисты считают, что данная машина, при разумном ценнике, будет хорошо продаваться.