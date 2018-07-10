"АвтоВАЗ" нарастил зарубежные продажи на 64%

Сегодня, 06:00

Российская машиностроительная компания «АвтоВАЗ» за первые шесть месяцев увеличила иностранные продажи автомобилей марки LADA на 64%, что составило 16 592 экземпляра. За июнь текущего года дилеры LADA смогли сбыть 3 508 машин LADA (+34%).

Основными странами, куда экспортируют машины LADA выступают Казахстан и Республика Беларусь. В Казахстане за отчетный период дилеры реализовали 5 854 штуки, а доля бренда увеличилась до отметки в 22,4%. В РБ за январь-июнь нынешнего года продали 4 206 авто бренда LADA, которые получили долю в 18,4%.

Рост востребованности машин LADA зафиксирован и в других странах СНГ. В Узбекистане за данное время продали 785 автомобилей LADA (рост в 3 раза). В этом году автомобили LADA начали появляться на рынках Кубы, Чили и Туниса. Наиболее популярными авто LADA, отправляемыми на экспорт считаются LADA 4X4 и LADA Vesta.