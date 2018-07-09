В Перми с августа расписание поездов и электричек перейдет на местное время

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Ранее использовалось московское время, и по нему было удобно работать железнодорожникам. Однако такое решение далеко не всегда устраивало пассажиров из-за путаницы и опозданий.

С 1 августа текущего года пермские поезда и электрички будут работать по местному времени, а не по московскому, как сейчас. Такой переход в краевой столице произойдет одновременно с другими регионами России.

Чтобы пассажиры привыкли к нововведению, им продаются билеты, на которых указано как местное, так и московское время. Уточним, такое напоминание имеется на проездных дальнего следования.

На данный момент в некоторых регионах страны железная дорога работает по московскому времени. В других регионах используется местное время. Технически железнодорожникам удобно работать по московскому времени, однако оно не всегда комфортно для пассажиров, которые путаются или опаздывают на свои поезда.