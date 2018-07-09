Электрический Toyota Land Cruiser преобразовали в шахтерский электромобиль

Сегодня, 22:00

Австралийская горнодобывающая компания BHP показала полностью электрический внедорожник, в основу которого лег японский Toyota Land Cruiser 70. Автомобиль применят для инспекции шахт.

Над внедорожником работали инженеры компании Voltra, которая базируется в городе Аделаида. Под капот шахтерский электрокар получил полностью электрический двигатель, питающийся от набора ионно-литиевых аккумуляторов. Батареи подзаряжают моторы, используя систему рекуперации энергии при торможении. Но у внедорожника осталась система полного привода.

Представленный внедорожник будут эксплуатировать в тестовом режиме в шахте Олимпик Дэм в южной Австралии, где добывают уран. В ходе тестирования специалисты заострят внимание на ходовых параметрах, показателях надежности, времени подзарядки батарей и влиянию коррозии. После испытаний правление компании вынесет решение о внедрении электрических машин. Интересно, что использование экологичных автомобилей должно снизить расходы на содержание автопарка компании BHP на 10-20%.