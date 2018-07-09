В Ростове «десятка» убила своего водителя, оставила в живых его тёщу

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В Ростове-на-Дону произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь 40-летнего водителя седана ВАЗ-2110. В машине кроме него находились еще два человека, но они не пострадали.

Ночью 9 июля в Ростове-на-Дону, под Сиверским мостом, недалеко от поворота на улицу Береговую, произошла дорожная авария. Подробности и причины ДТП устанавливаются, о пока предполагается, что водитель потерял управление «десяткой», когда входил в поворот. Транспортное средство врезалось в бордюр, переехало рельсы, после чего перевернулось на крышу возле одного из частных домов.

В машине кроме водителя находились его жена и тёща. Сам автомобиль получил сильные повреждения, глядя на которые, можно судить о серьезности ДТП. Тем не менее, две женщины вовсе не пострадали в аварии. Сам водитель транспортного средства погиб на месте.

ДТП в Ростове прокомментировали пользователи соцсетей. Как говорят очевидцы трагедии, пассажиры «десятки» спаслись чудом, так как сам автомобиль уже нельзя восстановить. Правоохранительные органы пока ничего не говорят об инциденте. Фотографии с места происшествия показали сами жители Донской столицы.