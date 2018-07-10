Продажи индийского кроссовера на базе Land Rover Discovery Sport начнутся в 2019 году

Сегодня, 05:00

Зимой индийцы представили общественности концептуальный кроссовер Tata H5X. Машина, построенная на базе модели Land Rover Discovery Sport, представляет собой предвестника стильного паркетника, который окажется непривычным как для производителя, так и для индийского рынка в целом.

Tata Motors представляет собой крупнейшего автопроизводителя Индии, в состав которого входит несколько компаний, в том числе Jaguar Land Rover. В феврале 2018 года был представлен концепт H5X, у которого в 2019 году появится серийное воплощение, которое может быть построено на базе британского вседорожника Discovery Sport.

По некоторым данным, индийский кроссовер получит название Harrier. Под ним автомобиль будет продаваться только на внутреннем рынке. Под таким же названием компания Toyota продает свою модель в Японии и Малайзии.

О серийном воплощении Tata H5X вовсе нет подробностей. Ожидается, что производитель заявит о новинке в скором будущем. Напомним, шоу-кар получил габариты 4575х1960х1686 мм при колесной базе размером 2740 мм. Вседорожник Land Rover Discovery Sport имеет параметры 4589х2069х1724 мм/2741 мм.

Ожидается, что кроссовер на базе Tata H5X будет доступной моделью, и он получит скромную силовую линейку, не имеющую ничего общего с соплатформенником. По некоторым данным, машина может получить дизельную установку Fiat Multijet II 2.0 с турбонаддувом. Ее мощность составит 140-170 л.с. Как опция, для машины могут быть доступны АКПП и полный привод.