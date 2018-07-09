Воронежский самолет ИЛ-112В делают на 3D-принтере

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Воронежские авиастроители продолжают разработку самолета ИЛ-112В. Для этого воздушного судна применят 3D-печать. Уже сейчас данная технология помогает в сборке борта, так как позволяет инженерам видеть, насколько правильны или неверны их расчеты.

Специалисты Воронежского авиазавода и компании «ИЛ» внедряют 3D-печать в отечественное самолетостроение. Стало известно, что данная технология применяется в сборке борта ИЛ-112В.

На данный момент воронежские самолетостроители имеют воздухозаборник сложной конструкции, сделанный на 3D-принтере. На ИЛ-112В он не устанавливается, однако в скором будущем несложные детали, сделанные с применением 3D-печати, будут применяться в самолетах. Сейчас элементы, сделанные на 3D-принтере, несут тестовый характер. Разработчики поясняют, что с помощью таких деталей им проще корректировать места для крепежей элементов гидросистемы борта. Это позволяет оперативно и эффективно разрабатывать летательный аппарат.

Поясним, что ИЛ-112В является самостоятельной моделью, у которой нет предшественника. То есть, воздушное судно проектируется практически с ноля, и зачастую детали, созданные для него, требуют доработок, и здесь 3D-печать оказалась весьма полезной технологией.

Первый вылет борта ИЛ-112В должен состояться в нынешнем году. Он может использоваться как легкий транспортник, несущий военную технику весом до 5 тонн, или же коммерческий летательный аппарат.