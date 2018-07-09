Nissan сообщил о недостоверной информации относительно выхлопных газов

Сегодня, 14:40

В пресс-центре японской автомобилестроительной компании Nissan заявили, что им удалось выявить недостоверную информацию о выбросах выхлопных газов и затратах горючего на машинах, выпущенных на предприятиях в Японии. Это не коснулось завода Nissan Motor Kyushu.

Специалисты Nissan по своему желанию решили проверить соответствие стандартам по разным направлениям деятельности автопроизводителя в Японии. После осуществления данных проверок было установлено, что ряд автозаводов по выпуску авто проводили неправильные тесты по вычислению уровня выхлопных газов и эффективности топлива.

Представили Nissan в строчном порядке применили ответные меры и подтвердили, что все выпущенные машины, кроме спорткара Nissan GT-R, полностью соответствуют японским нормам безопасности. Также компания сообщили, что средние показатели, которые соответствуют каждому типу авто, точно согласуется с данными каталогов по выбросам.

Результаты проверок, проведенных Nissan, были доведены до властей Японии. Автомобилестроитель не сообщает о точном количестве автомобилей, выпущенных с недостоверной информацией о затратах и выбросах.