ItalDesign представит спорткар Nissan GT-R50 за 900 000 евро

Сегодня, 13:38

Инженеры тюнинговой компании ItalDesign выпустили специальную модификацию японского спорткара Nissan GT-R50, которое разработали в честь 50-летнего юбилея автомобиля и кузовного ателье. Презентация тюнингованного спорткара состоится в Гудвуде на Фестивале скорости.

Онлайн-презентация нового Nissan GT-R50 состоялась в конце июня на сайте ItalDesign. Теперь автомобиль представят в живую, а как сообщают конструкторы ателье, оформление машины подвергнется кардинальным изменениям.

На сегодняшний день проект пока представлен в виде прототипа, но в скором времени компании планирует наладить серийное производство. За особый вариант исполнения Nissan GT-R50 придется выложить 900 000 евро.

Подкапотное пространство Nissan GT-R50 занимает 6-цилиндровый агрегат объемом 3,8 литра с производительностью в 710 «лошадок». Общий тираж тюнингованного спорткара достигнет отметки в 50 экземпляров.