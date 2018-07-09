"КАМАЗ" нарастил продажи за первое полугодие на 9%

Сегодня, 20:00

В пресс-центре российского производителя грузовиков «КАМАЗ» сообщили, что за первое полугодие текущего года было продано 18 053 большегрузов, что на 9% превышает показатели аналогичного периода минувшего года. За июнь 2018 года дилеры «КАМАЗ» сбыли 3 747 экземпляров (+16%).

Также в июне этого года вместе с фирмой «КАММИНЗ КАМА» было собрано 3 530 моторов. На протяжении 6 месяцев нынешнего года удалось продать 19 173 силовых установок. Отдельно стоит остановиться на отгрузке комплектующих. В июне 2018 года предприятие доставило клиентам компонентов на сумму в 2 130 000 000 рублей. За полугодие данный показатель достиг отметки в 11 000 000 000 рублей.

Помимо всего, можно акцентировать внимание и на выпуске продукции диверсификации, в прошедшем месяце 2018 года он составил 970 000 000 рублей, а с начала года превышает сумму в 3 700 000 000 рублей.