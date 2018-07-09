Эксперты составили список из 5 самых лучших семейных автомобилей

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В последнее время все больше автомобилистов стало покупать семейные автомобили. Поэтому эксперты решили составить ТОП-5 из самых популярных и доступных моделей.

Первое место было решено отдать 7-местной LADA Largus. В дилерских центрах этот автомобиль можно приобрести за 591 тысячу рублей. Этот автомобиль называют необычайно комфортным, ведь два дополнительных сидения, расположенные в багажнике достаточно велики, что на них могут поместиться даже взрослые. Под капотом универсала расположился двигатель мощностью в 90 лошадиных сил.

На почетное второе место поставили UAZ Patriot, который называют идеальным автомобилем для поездок на охоту или рыбалку, ведь его багажник невероятно вместителен. Что же касается людей, то если установить дополнительные кресла, в него легко может поместиться девять человек. Стоимость такого автомобиля составляет 730 тысяч рублей.

Немецкий Volkswagen Caddy стоимость в 1 миллион 300 тысяч рублей занял третье место в рейтинге. Этот автомобиль способен вместить до семи человек. Затем идет Citroen Grand C4 Picasso, цены на не стартуют от 1 миллиона 850 тысяч рублей.

Замыкает ТОП американский автомобиль Chrysler Pacifica. Следует отметить, что данная модель пользуется особой популярностью у покупателей. Стоит такой автомобиль от 3 миллионов 850 тысяч рублей.